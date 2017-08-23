ВС Аргентины поддержал расследование о госизмене против экс-президента

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 авг — РИА Новости. Верховный суд Аргентины поддержал расследование в отношении бывшего президента страны Кристины Киршнер (2007-2015) об "измене родине" и "укрывательстве" в связи с обвинением, выдвинутым бывшим прокурором Альберто Нисманом.

Защита ранее подала жалобу, требуя закрыть дело.

"Верховный суд разрешает продолжить дело (против Киршнер) об измене родине и укрывательстве", — сообщили РИА Новости источники в верховном суде.

Ранее сообщалось, что прокурор Альберто Нисман расследовал дело о взрыве еврейского культурного центра в Буэнос-Айресе в 1994 году. Он обвинил Киршнер и главу МИД Эктора Тимермана в сговоре с целью "обеспечить безнаказанность" иранцев, которых Аргентина обвиняет в причастности ко взрыву. Позднее Нисман был найден мертвым в своей квартире. Следствие все еще достоверно не установило, было ли это убийством или самоубийством.