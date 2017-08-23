МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Главный подозреваемый в нападении на прохожих в финском городе Турку 18-летний гражданин Марокко Абдеррахман Мехках пытался узнать, как присоединиться к террористической группировке "Исламское государство"*, сообщается на сайте телерадиокомпании Yle.
В центре мужчина слушал радикальные проповеди через свой мобильный телефон. Одному из жителей центра он рассказал, что убил человека в Марокко. В основном Мехках проводил свое время с пятью другими марокканцами. Среди них есть люди, которых полиция подозревает в причастности к теракту в Турку. По данным телерадиокомпании, в центре по приему беженцев Мехках также рассказывал, что до приезда в Финляндию ездил по Европе и, в частности, продавал кокаин в Италии.
В пятницу в финском Турку молодой человек напал с ножом на прохожих. Погибли две жительницы Финляндии 1951 и 1986 годов рождения: одна на месте, другая в больнице. Восемь человек — шесть женщин и двое мужчин в возрасте от 15 до 67 лет, — были ранены, трое из них граждане Италии, Швеции и Великобритании. Пятеро покинули больницу в субботу.
В субботу полиция сообщила, что нападение расследуется как теракт. Полиция безопасности Финляндии после атаки уровень опасности оставила на прежнем уровне — на втором из четырех.
*Террористическая организация, запрещенная в России.