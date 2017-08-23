Британия представит принципы своего судопроизводства после выхода из ЕС

ЛОНДОН, 23 авг — РИА Новости, Наталья Копылова. Великобритания разработала принципы судопроизводства после выхода из Евросоюза и из-под юрисдикции Европейского суда. Соответствующие документы британское правительство намерено опубликовать в среду и в дальнейшем обсудить их реализацию с ЕС, говорится в сообщении правительственного департамента Великобритании по выходу из Евросоюза.

Ожидается, что в документе будут изложены вопросы соблюдения прав и обязанностей в решении судебных и политических споров. Кроме этого, будет описано, каким образом и в каких аспектах Британия вернет контроль над своим законодательством, а также будет указано на невозможность сохранения контроля суда ЕС в судебном производстве Соединенного Королевства.

Под описание новых принципов попадут судебные дела с участием граждан ЕС в британских судах и граждан Британии в странах Евросоюза.

Решение выйти из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года. Великобритания 29 марта официально запустила процесс выхода страны из ЕС. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска процесса.