США приостанавливают выдачу виз по всей России на неопределенный срок

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. США со среды приостанавливают на неопределенный срок процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России, с 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве.
В посольстве США подчеркнули, что новые правила будут действовать до тех пор, пока будут сохраняться введенные Москвой ограничения. В дипведомстве уточнили, что уже приступили к подготовке отъезда дипломатов в Вашингтон и сокращению прочих сотрудников.
На сайте посольства США опубликована справка, объясняющая, кого затронут озвученные нововведения и какой выход из ситуации может быть найден. Тем, кто уже подал документы на визу до решения Вашингтона и ожидал собеседования в посольстве, нужно связаться со служащими диппредставительства, чтобы переназначить его на более поздний срок. То же касается и заявителей в консульствах в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. Телефоны указаны на сайте дипмиссии.
Нововведения затронут и граждан Белоруссии. Посольство США в Минске не занимается выдачей виз за исключением ряда случаев, в частности для дипломатов, людей старше 70 лет, а также в случае смерти или болезни родственников подающего на визу. Поэтому граждане республики обращаются в соседние Россию, Польшу, Украину и Литву. Согласно новым правилам, возможность обратиться за визой в посольство в Москве для жителей Белоруссии теперь закрыта.