США приостанавливают выдачу виз по всей России на неопределенный срок

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. США со среды приостанавливают на неопределенный срок процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России, с 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве.

Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников диппредставительства в России. Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах.

В посольстве США подчеркнули, что новые правила будут действовать до тех пор, пока будут сохраняться введенные Москвой ограничения. В дипведомстве уточнили, что уже приступили к подготовке отъезда дипломатов в Вашингтон и сокращению прочих сотрудников.

В Москве обещали подумать над возможными ответными шагами после внимательного изучения американских действий, но заверили, что "срывать зло на американских гражданах" не будут. "Если кто-то надеялся, что в данном случае дурной пример будет заразительным, то он просчитался", — заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, "американские авторы этих решений затеяли очередную попытку вызвать недовольство российских граждан действиями российской власти".

На сайте посольства США опубликована справка, объясняющая, кого затронут озвученные нововведения и какой выход из ситуации может быть найден. Тем, кто уже подал документы на визу до решения Вашингтона и ожидал собеседования в посольстве, нужно связаться со служащими диппредставительства, чтобы переназначить его на более поздний срок. То же касается и заявителей в консульствах в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. Телефоны указаны на сайте дипмиссии.

Изменение в численности сотрудников дипмиссии США также повлияет на график оформления ряда иммиграционных виз. За подробностями всех интересующихся судьбой своей заявки просят обращаться непосредственно в посольство.

Нововведения затронут и граждан Белоруссии. Посольство США в Минске не занимается выдачей виз за исключением ряда случаев, в частности для дипломатов, людей старше 70 лет, а также в случае смерти или болезни родственников подающего на визу. Поэтому граждане республики обращаются в соседние Россию, Польшу, Украину и Литву. Согласно новым правилам, возможность обратиться за визой в посольство в Москве для жителей Белоруссии теперь закрыта.