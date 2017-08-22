Кремль подтвердил, что переговоры в "нормандском формате" состоялись

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Пресс-служба Кремля подтвердила проведение телефонных переговоров лидеров России Владимира Путина, Германии Ангелы Меркель, Франции Эммануэля Макрона и Украины Петра Порошенко.

"Лидеры решительно поддержали ожидаемое 23 августа решение Контактной группы об объявлении прекращения огня по случаю начала учебного года", — говорится в совместном заявлении четырех лидеров, которое приводит Кремль.

Ранее об этом разговоре сообщил официальный представитель немецкого правительства, который привел общее заявление лидеров стран "нормандской четверки".

В заявлении также отмечается, что стороны выразили надежду на то, что подобный режим прекращения огня приведет к устойчивому улучшению ситуации в области безопасности на благо школьников и всего гражданского населения Донбасса.

"На основе устойчивого режима прекращения огня лидеры обязались продолжать оказывать личное содействие дальнейшей реализации принятого в феврале 2015 года в Минске Комплекса мер", — заключили четыре лидера.

Президент Украины Петр Порошенко в ходе переговоров сообщил собеседникам, что встретился с представителями передовой базы СММ ОБСЕ в городе Счастье в Донбассе, сообщается на сайте главы украинского государства. Порошенко также призвал немедленно освободить украинских заложников, которые незаконно содержатся в плену.