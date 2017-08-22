На месте взрыва в Альканаре нашли связанный с ИГ* документ

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Испанский судья заявил, что следователи нашли связанный с террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) документ в доме в Альканаре, где произошел взрыв, передает агентство Рейтер со ссылкой на судебный документ.

По словам судьи, в доме также был найден билет на самолет в Брюссель, принадлежащий главному организатору терактов имаму Абдельбаки эс-Сати.

Во вторник в испанский суд для допроса были доставлены четверо главных подозреваемых по делу о терактах в Каталонии на прошедшей неделе. В рамках допроса, в частности, подозреваемые подтвердили тот факт, что изначально планировали совершить ряд терактов в знаковых местах Барселоны, в частности в соборе Саграда Фамилия. Подозреваемым были выдвинуты обвинения по 4 пунктам: участие в террористической группировке, совершение убийств, причинение ущерба, а также хранение взрывчатых веществ. Суд Испании принял решение не заключать под стражу одного из главных подозреваемых, еще двое помещены под арест, четвертый подозреваемый будет задержан еще на 72 часа.

Днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ*. Позже в тот же день аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали.

По информации правоохранителей, в группировку, которая стоит за терактами, входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пять были уничтожены после теракта в Камбрильсе. Еще двое, в том числе главный организатор терактов имам Абдельбаки эс-Сати, погибли накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Водитель фургона, наехавшего на толпу в Барселоне, 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, был ликвидирован в ходе спецоперации в Субиратсе 21 августа.