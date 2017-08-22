Памятник жертвам катастрофы над Синаем планируется построить в октябре

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Памятник "Сад памяти" погибшим в крушении авиалайнера над Синайским полуостровом планируется построить к концу октября во Всеволожске Ленинградской области, следует из материалов на портале госзакупок.

Администрация Всеволожского района разместила на портале госзакупок заявку на определение подрядчика по строительству памятника. Максимальная цена контракта составляет 21,77 миллиона рублей. Финансироваться работы будут за счёт средств бюджета района и Ленинградской области, указывается в документах.

Во Всеволожском районе 30 октября 2016 года был заложен камень на месте будущего памятника "Сад памяти" на Румболовской горе. Проект "Сад памяти" представляет собой коридор из плит и металлоконструкций с именами всех погибших в авиакатастрофе с элементами ландшафтного дизайна. Памятник будет виден проезжающим по Дороге жизни в темное время суток.

Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", который летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синае. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировало случившееся как теракт. Работа по определению причин крушения продолжается до сих пор.