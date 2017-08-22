Суд арестовал двоих подозреваемых в причастности к терактам в Каталонии

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Двум подозреваемым в причастности к совершению терактов в Каталонии предъявлены обвинения в участии в террористической группировке и убийстве, передает агентство Europa Press.

По данным агентства, одному из задержанных, Мохаммеду Хули Кемлялю, также были предъявлены обвинения в хранении взрывчатых веществ и причинении ущерба.

Ранее сообщалось, что суд Испании принял решение не заключать под стражу одного из главных подозреваемых в совершении терактов в Каталонии 17 августа. Судья принял решение не заключать под стражу и освободить под залог Мохаммеда Аалья, другой подозреваемый по имени Салах-эль Кариб будет задержан еще на 72 часа по требованию национального суда до дальнейшего решения. Двое других подозреваемых — Дрисса Оукабир и Мохаммед Хули Кемляль — решением суда помещены под арест.

Во вторник в испанский суд для допроса были доставлены четверо главных подозреваемых по делу о терактах в Каталонии. В рамках допроса, в частности, подозреваемые подтвердили тот факт, что изначально планировали совершить ряд терактов в знаковых местах Барселоны, в частности в соборе Саграда Фамилия. Против подозреваемых были выдвинуты обвинения по 4 пунктам: участие в террористической группировке, совершение убийств, причинение ущерба, а также хранение взрывчатых веществ.

Днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ* (запрещена в РФ). Позже в тот же день аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали.

По информации правоохранителей, в группировку, которая стоит за терактами, входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пять были уничтожены после теракта в Камбрильсе. Еще двое, в том числе главный организатор терактов имам Абдельбаки эс-Сати, погибли накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Водитель фургона, наехавшего на толпу в Барселоне, 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, был ликвидирован в ходе спецоперации в Субиратсе 21 августа.

* Террористическая организация, запрещенная в России.