МАДРИД, 22 авг — РИА Новости, Сергей Сарымов. Полиция Испании проводит новые обыски по делу о терактах в Каталонии, совершенных 17 августа, сообщает во вторник испанское новостное издание Vanguardia.

Обыски проходят в населенном пункте Вилафранка-дель-Пенедес и в муниципалитете Риполь. Населенный пункт находится всего в 15 километрах от места, где был обнаружен и ликвидирован Юнес Абуякуб, совершивший теракт в Барселоне 17 августа. Ранее полиция Каталонии не исключила, что некоторым террористам, ответственным за теракты, удалось скрыться.

Во вторник в испанский суд для допроса были доставлены четверо главных подозреваемых по делу о терактах в Каталонии. Подозреваемые подтвердили, что изначально планировали совершить ряд терактов в знаковых местах Барселоны, в частности в соборе Саграда Фамилия. Подозреваемым были выдвинуты обвинения по четырем пунктам: участие в террористической группировке, совершение убийств, причинение ущерба, а также хранение взрывчатых веществ.

Днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ* (запрещена в России). Позже в тот же день аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в терактах погибли 15 человек, 130 пострадали.

По информации правоохранителей, в группировку, которая стоит за терактами, входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пять были уничтожены после теракта в Камбрильсе. Еще двое, в том числе главный организатор терактов имам Абдельбаки эс-Сати, погибли накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Водитель фургона, наехавшего на толпу в Барселоне, 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, был ликвидирован в ходе спецоперации в Субиратсе 21 августа.

* Террористическая организация, запрещенная в России.