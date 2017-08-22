Лидеры стран "нормандской четверки" провели телефонные переговоры

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (320)

БЕРЛИН, 22 авг — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Лидеры "нормандского формата" в телефонном разговоре поддержали очередное перемирие в Донбассе, говорится в сообщении официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.

Разговор состоялся во вторник. В нем участвовали президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Петр Порошенко. Сообщение немецкого правительства подтвердили в Кремле.

"Лидеры решительно поддержали ожидаемое 23 августа решение Контактной группы об объявлении прекращения огня по случаю начала учебного года", — говорится в совместном заявлении, которое приводит Кремль.

Главы государств и правительств также выразили надежду на то, что перемирие приведет к устойчивому улучшению ситуации с безопасностью на благо школьников и всего гражданского населения Донбасса.

Отмечается также, что лидеры стран "нормандской четверки" договорились лично содействовать дальнейшему выполнению Минских соглашений на основе устойчивого режима прекращения огня.

Ранее украинский президент Петр Порошенко заявлял, что перемирие в Донбассе может быть объявлено с 25 августа или 1 сентября. Предыдущий режим прекращения огня вводился с 24 июня на период сбора урожая — до 31 августа. Тем не менее регулярно поступают сообщения о нарушениях перемирия, стороны обвиняют друг друга в обстрелах.