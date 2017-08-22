Похищенного экс-премьера Ливии освободили

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Похищенный ранее в августе бывший премьер-министр Ливии Али Зейдан был освобожден, пишет ливийская газета Libya Herald со ссылкой на близкого родственника политика.

Ранее телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источники сообщил, что экс-премьер Ливии Али Зейдан был похищен вооруженной группой из отеля в Триполи. Отмечалось, что в 2013 году Али Зейдан был похищен, будучи на посту премьер-министра. Его отпустили в тот же день.

Детали освобождения пока не сообщаются. По словам родственника, Зейдан по-прежнему находится в Триполи, он несколько раз разговаривал с ним по телефону после освобождения.

После свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта Муаммара Каддафи Ливия переживает период острого кризиса. В стране возникло двоевластие: на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе — в столице Триполи правит Переходный национальный совет, сформированный при поддержке ООН и ЕС. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифа Хафтара, которая ведет затяжную войну с исламистами.