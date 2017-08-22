Мадуро заявил, что экс-генпрокурор Венесуэлы объявлена в розыск

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Венесуэла объявила в розыск экс-генпрокурора страны Луису Ортегу Диас, заявил во вторник на пресс-конференции в Каракасе президент Венесуэлы Николас Мадуро.

По его словам, Каракас намерен просить Интерпол о розыске людей, "вовлеченных в серьезные преступления".

Говоря об экс-генпрокуроре, Мадуро подчеркнул, что она и ее муж "объявлены в розыск".

Луиса Ортега Диас известна своим несогласием с действиями исполнительных властей Венесуэлы.

Во вторник колумбийское управление по вопросам миграции сообщило, что Ортега Диас, бежавшая из Венесуэлы в Колумбию, выехала в Бразилию.

На прошлой неделе новый генпрокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб запросил ордер на арест супруга своей предшественницы депутата Хермана Феррера. Позже глава Верховного суда Майкл Морено постановил задержать его по подозрению в вымогательстве.

В субботу Ортега Диас и ее супруг прибыли в Колумбию. Колумбийский президент Хуан Мануэль Сантос заявил, что Ортега Диас находится под охраной властей этой страны.

Пребывание Ортеги Диас в Колумбии вызвало недовольство властей Венесуэлы. В частности, глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса заявил, что правительство Колумбии покровительствует коррупции и преступности.