Тиллерсон заявил, что борьба с террористами отвечает интересам Пакистана

ВАШИНГТОН, 22 авг — РИА Новости. Борьба с террористами отвечает интересам Пакистана, заявил во вторник госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Днем ранее президент США Дональд Трамп предупредил, что Исламабад может многое потерять, если будет укрывать террористов.

"В понедельник я провел по телефону хорошую дискуссию с премьер-министром Пакистана (Шахидом Хаканом Аббаси), предоставив ему информацию о выступлении президента. Мы намерены очень тесно работать с ними", — сказал он на пресс-конференции в госдепартаменте.

Тиллерсон подчеркнул, что США рассматривают "все варианты" действий. "В интересах Пакистана продемонстрировать" борьбу с террористами, сказал он.