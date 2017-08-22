Мадуро заявил, что выборы президента Венесуэлы состоятся в любом случае

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что президентские выборы в стране пройдут в 2018 году, несмотря ни на что.

В середине августа президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает все сценарии урегулирования ситуации в Венесуэле, в том числе военные.

"Выборы в Венесуэле пройдут в 2018 году, даже если президент Трамп приедет в костюме морского пехотинца", — сказал Мадуро на пресс-конференции в Каракасе, которая транслировалась в посольстве в Москве.

Ситуация в Венесуэле обострилась после созыва учредительного собрания, объявленного по инициативе Мадуро. Оппозиция не признает прошедшие выборы в учредительное собрание, указывая, что его созыв должен был быть осуществлен через референдум. Эти события еще более подхлестнули идущие в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 120 человек.