Украинские силовики обстреляли из РСЗО "Град" село на юге ДНР

ДОНЕЦК 22 авг — РИА Новости. Украинские силовики нанесли удар из РСЗО "Град" по селу Безыменное на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, в зоне обстрела оказался наблюдательный пункт совместного центра по контролю и координации прекращения огня (СЦКК), заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"В 21.15 (совпадает с мск) с направления Широкино с помощью РСЗО "Град" по населенному пункту Безыменное было выпущено 10 ракет. В зоне обстрела вновь оказался наблюдательный пост СЦКК. Представители СЦКК как российской, так и украинской стороны вынуждены были укрыться в подвале в целях собственной безопасности",- сказал он, добавив, что пострадавших в результате обстрела нет.

При этом Басурин отметил, что обстрел стал "ответом" на якобы произошедший часом ранее обстрел со стороны ополченцев.

"Руководство украинской стороны в СЦКК вновь становится участником постановочных действий, спланированных командованием "АТО". По информации, полученной от представителей СЦКК ДНР, сегодня украинские наблюдатели обвинили ВС ДНР в обстреле населенного пункта Талаковка из РСЗО "Град" в 20.15 с позиций в районе населенного пункта Коминтерново. Официально заявляю, что это очередная ложь! Факт данного обстрела не подтверждают российские представители в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня", — отметил Басурин.