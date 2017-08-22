Венесуэла намерена укреплять связи с Россией в военно-технической сфере

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Венесуэла намерена укреплять связи в военно-технической сфере с Россией, заявил президент страны Николас Мадуро.

"Кроме того, мы намерены продолжать диалог (с РФ — ред.), чтобы укрепить наши договора в сфере ВТС", — сказал Мадуро на пресс-конференции в Каракасе, которая транслировалась в посольстве в Москве.

При этом он выразил надежду, что основным оборонным средством страны будет "слово и дипломатия".