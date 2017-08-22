СМИ: в Марокко задержали третьего подозреваемого в связях с террористами

МАДРИД, 22 авг — РИА Новости, Сергей Сарымов. Полиция Марокко задержала третьего подозреваемого в связях с устроившими теракты в Каталонии на прошлой неделе, об этом во вторник сообщает испанское агентство EFE.

Ранее правоохранительные органы Марокко задержали двух человек по подозрению в связях с террористами, совершившими теракты в Каталонии. Предполагается, что один из задержанных был двоюродным братом Мусы и Дрисса Укабира (Муса был ликвидирован полицией при попытке террористической атаки в Камбрильсе, его брат Дрисс был задержан после теракта в Барселоне). Вторым задержанным стал человек, который попросил прощения за произошедший теракт в соцсетях.

Позже полиция Марокко задержала в Касабланке и третьего подозреваемого, который, по данным правоохранительных органов, был соседом Юнеса Абуякуба, исполнителя теракта в центре Барселоны.

Таким образом, на данный момент всего в рамках расследования задержаны семь человек: четыре в Испании и три в Марокко.

Днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ* (запрещена в РФ). Позже в тот же день аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали.

По информации правоохранителей, в группировку, которая стоит за терактами, входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пять были уничтожены после теракта в Камбрильсе. Еще двое, в том числе главный организатор терактов имам Абдельбаки эс-Сати, погибли накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Водитель фургона, наехавшего на толпу в Барселоне, 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, был ликвидирован в ходе спецоперации в Субиратсе 21 августа.

*Запрещенная в России террористическая организация