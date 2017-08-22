СМИ: в Марокко задержали третьего подозреваемого в связях с террористами

МАДРИД, 22 авг — РИА Новости, Сергей Сарымов. Полиция Марокко задержала третьего подозреваемого в связях с устроившими теракты в Каталонии на прошлой неделе, об этом во вторник сообщает испанское агентство EFE.
Позже полиция Марокко задержала в Касабланке и третьего подозреваемого, который, по данным правоохранительных органов, был соседом Юнеса Абуякуба, исполнителя теракта в центре Барселоны.
Таким образом, на данный момент всего в рамках расследования задержаны семь человек: четыре в Испании и три в Марокко.
По информации правоохранителей, в группировку, которая стоит за терактами, входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пять были уничтожены после теракта в Камбрильсе. Еще двое, в том числе главный организатор терактов имам Абдельбаки эс-Сати, погибли накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Водитель фургона, наехавшего на толпу в Барселоне, 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, был ликвидирован в ходе спецоперации в Субиратсе 21 августа.
*Запрещенная в России террористическая организация