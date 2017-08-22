Белый дом временно закрывали из-за обнаружения подозрительного пакета

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Здание Белого дома в Вашингтоне во вторник было временно закрыто на вход и выход из-за подозрительного пакета, пишет газета Hill со ссылкой на Секретную службу США.

По данным издания, сотрудники секретной службы провели эвакуацию журналистов и рабочих в северной части Белого дома. Также было перекрыто движение на близлежащих дорогах.

Позднее Секретная служба сообщила в Twitter, что "убрала оставленный без присмотра пакет". По данным телеканала ABC, тревога была снята с Белого дома после того, как было проведено обследование найденного предмета.

Как отмечает Hill, президент США Дональд Трамп не находился в Белом доме во время инцидента.

@SecretService and @DCPoliceDept have cleared the unattended package near the north fence line of the @WhiteHouse Complex — U.S. Secret Service (@SecretService) 22 августа 2017 г.

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