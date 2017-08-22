Госсекретарь США вновь обвинил Россию в поставках оружия талибам*

ВАШИНГТОН, 22 авг – РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон вновь бездоказательно обвинил Россию в поставках вооружения талибам в нарушение международных норм.

"Россия действительно осуществляет поставки вооружения талибам, что, очевидно, является нарушением международных норм и норм СБ ООН. Мы, конечно, возражаем против этого и призываем Россию обратить на это внимание", — сказал глава госдепартамента на брифинге, не приведя никаких подтверждений своих слов.

"Если кто-то хочет поставлять оружие, это должно делаться через правительство Афганистана", — сказал Тиллерсон в ответ на просьбу прояснить позицию США по этому вопросу. Журналист отметил, что накануне, оглашая новую стратегию США по Афганистану, президент Дональд Трамп не поднимал этого вопроса.

Ранее МИД РФ назвал беспочвенными обвинения в том, что Россия поставляет оружие движению "Талибан*". В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что ни афганские власти, ни командование контингентов США и НАТО в Афганистане не представили свидетельств, которые подтверждали бы эти домыслы. Как отмечалось в заявлении МИД, Россия контактирует с талибами исключительно в целях обеспечения безопасности российских граждан в Афганистане и побуждения этой группировки присоединиться к процессу национального примирения.

В понедельник Трамп огласил новую американскую стратегию действий в Афганистане. Лидер США отказался говорить о военных аспектах стратегии, но дал понять, что быстрого вывода войск из Афганистана не будет. Трамп также четко определил роль Пакистана в афганском урегулировании: в адрес Исламабада прозвучала прямая угроза, что он может "многое потерять", если продолжит укрывать террористов на своей территории. Еще одним составляющим новой стратегии Трампа по Афганистану и Южной Азии в целом должна стать Индия в обмен на "миллиарды долларов, которые она делает на торговле с США".

*Террористическая организация, запрещенная в России.