Тиллерсон заявил, что талибы* не смогут победить в Афганистане

ВАШИНГТОН, 22 авг – РИА Новости. Талибам в Афганистане не удастся победить военным путем, им придется сесть за стол переговоров, заявил во вторник госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Все усилия направлены на то, чтобы оказать давление на "Талибан"*, чтобы они поняли, что им не выиграть на поле боя, мы можем не выиграть, но не выиграете и вы, в определенный момент мы должны сесть за стол переговоров", — сказал глава госдепартамента на брифинге для журналистов.

Ранее в понедельник Тиллерсон заявил, что США готовы помочь в начале переговоров между Афганистаном и радикальным движением "Талибан*" без предварительных условий.

В понедельник президент США Трамп огласил новую американскую стратегию действий в Афганистане. Лидер США отказался говорить о военных аспектах стратегии, но дал понять, что быстрого выводы войск из Афганистана не будет. Трамп также четко определил роль Пакистана в афганском урегулировании: в адрес Исламабада прозвучала прямая угроза, что он может "многое потерять", если продолжит укрывать террористов на своей территории. Еще одним составляющим новой стратегии Трампа по Афганистану и Южной Азии в целом должна стать Индия в обмен на "миллиарды долларов, которые она делает на торговле с США".

*Террористическая организация, запрещенная в России.