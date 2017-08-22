Россия начала подготовку ответных мер на санкции США

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Россия начинает прорабатывать ответные меры на расширение санкций США, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Он отметил, что с момента прихода в Белый дом новой команды санкции против России ужесточаются уже в четвертый раз. "Заданный еще администрацией Барака Обамы "тренд" на последовательный развал двусторонних отношений продолжен", — констатировал Рябков.
"Вашингтон вновь "наступил на те же грабли": Минфин США принял 22 августа решение расширить антироссийские санкционные списки — на сей раз по северокорейскому сюжету. Под ограничения подведены 4 россиянина и одна отечественная компания", — говорится в сообщении.
По мнению Рябкова, на таком удручающем фоне рассуждения представителей США о желании стабилизировать отношения с Москвой звучат крайне неубедительно. Впрочем, указал он, раньше и введение новых санкций в Вашингтоне объясняли стремлением улучшить двусторонние связи.
По словам дипломата, Россия всегда выступала и будет выступать за урегулирование разногласий путем диалога.
Замглавы МИД при этом выразил надежду, что "голос разума рано или поздно возобладает" и в США осознают пагубность раскручивания санкционной спирали.
"Тем временем приступаем к проработке неизбежных в этой ситуации ответных мер", — сообщается в заявлении Рябкова.
Во вторник департамент Минфина США по контролю за иностранными активами включил в санкционный список по КНДР шесть человек, в том числе четырех россиян.