Россия начала подготовку ответных мер на санкции США

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Россия начинает прорабатывать ответные меры на расширение санкций США, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Он отметил, что с момента прихода в Белый дом новой команды санкции против России ужесточаются уже в четвертый раз. "Заданный еще администрацией Барака Обамы "тренд" на последовательный развал двусторонних отношений продолжен", — констатировал Рябков.

"Вашингтон вновь "наступил на те же грабли": Минфин США принял 22 августа решение расширить антироссийские санкционные списки — на сей раз по северокорейскому сюжету. Под ограничения подведены 4 россиянина и одна отечественная компания", — говорится в сообщении.

По мнению Рябкова, на таком удручающем фоне рассуждения представителей США о желании стабилизировать отношения с Москвой звучат крайне неубедительно. Впрочем, указал он, раньше и введение новых санкций в Вашингтоне объясняли стремлением улучшить двусторонние связи.

По словам дипломата, Россия всегда выступала и будет выступать за урегулирование разногласий путем диалога.

"За последние годы Вашингтон "по идее" должен был бы усвоить, что для нас язык санкций неприемлем, решению реальных проблем подобные действия только мешают. Пока, однако, не похоже, что там пришли к пониманию столь очевидных истин", — подчеркнул Рябков.

Замглавы МИД при этом выразил надежду, что "голос разума рано или поздно возобладает" и в США осознают пагубность раскручивания санкционной спирали.

"Тем временем приступаем к проработке неизбежных в этой ситуации ответных мер", — сообщается в заявлении Рябкова.

Во вторник департамент Минфина США по контролю за иностранными активами включил в санкционный список по КНДР шесть человек, в том числе четырех россиян.