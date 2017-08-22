Украинская прокуратура завела второе уголовное дело против Поклонской‍

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. На Украине возбудили второе уголовное дело против депутата Госдумы, экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской.

Об этом на пресс конференции заявил Гюндуз Мамедов — глава прокуратуры Автономной республики Крым (структуры, сохранившейся в Генпрокуратуре Украины после вхождения полуострова в состав России). Мамедов уточнил, что дело связано с запретом в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа", однако обвинения, по его словам, еще не предъявлены.

"Поскольку мы еще не определились с подозрением, мы не направляем материалы в Генпрокуратуру для объединения материалов дела", — сказал Мамедов.

Первое дело против Натальи Поклонской Генпрокуратура Украины возбудила в 2016 году по обвинению в госизмене. Депутат назвала расследование этого дела политически мотивированным. Поклонская также высмеяла заявление ГПУ о вызове ее на допрос.

"Получается совершенно непонятная ситуация. Генеральная прокуратура Украины требует, чтобы я приехала для дачи показаний, при этом указом президента Украины я внесена в список лиц, которым запрещен въезд на Украину", — сказала она.

Наталья Поклонская также подчеркивала, что ей в официальном порядке не приходило ни одного процессуального документа, в том числе повесток по вызову на допрос, что предусмотрено законодательством Украины и международными нормами.

Власти Украины ранее не раз пытались предпринять различные юридические шаги против российских граждан. В частности, командующего Черноморским флотом России Александра Витко на Украине решили судить заочно, а главу Крыма Сергея Аксенова постановили "заочно арестовать". Однако никакого практического применения эти решения Киева не имели.