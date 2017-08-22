Тиллерсон отметил сдержанность КНДР после последней резолюции СБ ООН

ВАШИНГТОН, 22 авг — РИА Новости. США признают, что власти КНДР продемонстрировали сдержанность в своих действиях после принятия последней резолюции Совбеза ООН, заявил во вторник американский госсекретарь Рекс Тиллерсон.

"Я рад увидеть, что режим в Пхеньяне неожиданно продемонстрировал определенный уровень сдержанности, которого мы не видели в прошлом. Мы надеемся, что это начало, и что они показывают готовность сдерживать провокационные действия", — сказал он журналистам.

Тиллерсон также не исключил переговоров с КНДР. "И, возможно, видим, некий путь, который нас приведет в будущем к определенному диалогу", — добавил госсекретарь.