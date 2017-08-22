Порошенко намерен представить в ООН идею введения миротворцев в Донбасс‍

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в сентябре собирается представить на Генассамблее ООН идею введения миротворцев в Донбасс. Об этом он заявил в ходе выступления в Северодонецке Луганской области, которое транслировал телеканал "112 Украина".

"Идею введения миротворцев в Донбасс я собираюсь в следующем месяце презентовать в Нью-Йорке на Генассамблее ООН", — сказал Порошенко.

По словам украинского президента, он ранее выдвигал эту идею в телефонном разговоре в "нормандском формате" в конце июля. При этом Порошенко анонсировал и новый разговор.

По его словам, в телефонной беседе он намерен "акцентировать внимание" на идеях Киева по вооруженной миссии ОБСЕ в Донбассе и введению в зону конфликта миротворцев ООН. Также украинский президент собирается предложить объявить перемирие в Донбассе с 25 августа или 1 сентября.

Ранее с предложением ввести в Донбасс миротворческую миссию ООН выступал замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев. По его словам, Киев считает правильным вернуться к этой идее в связи с обострением ситуации в регионе. В ООН в свою очередь заявили, что организация не планирует такую миссию, а принимать какие-либо решения можно лишь при согласии всех сторон.

Глава МИД России Сергей Лавров напоминал, что в минских договоренностях нет положения о вводе миротворцев ООН в Донбасс. Генсек ОБСЕ Ламберто Заньер заявлял, что не уверен в эффективности такой миссии для разрешения украинского конфликта.