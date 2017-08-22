КНР считает ошибочным решение США о вводе санкций против китайских компаний

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Китай призывает США, включивших несколько китайских компаний в санкционный список за связи с КНДР, немедленно исправить свою ошибку, заявил представитель посольства КНР в Вашингтоне.

Минфин США во вторник опубликовал обновленный санкционный список, в который за связи с КНДР попала компания из РФ "Гефест-М" и еще несколько фирм из Китая, Намибии и Сингапура.

"Китай выступает против односторонних санкций вне рамок Совбеза ООН… Мы убедительно призываем США немедленно исправить эту ошибку, чтобы не повредить двустороннему сотрудничеству по соответствующим вопросам", — приводит слова дипломата агентство Рейтер.

В заявлении американского минфина говорилось, что дополнительные санкции введены "в ответ на продолжающееся развитие КНДР оружия массового уничтожения, нарушения резолюций СБ ООН, и попыток уклонения от американских санкций".