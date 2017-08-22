Экс-генпрокурор Венесуэлы, бежавшая в Колумбию, выехала оттуда в Бразилию

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Бывший генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас, бежавшая из страны в Колумбию, во вторник выехала в Бразилию, сообщило колумбийское управление по вопросам миграции.

На прошлой неделе новый генпрокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб запросил ордер на арест супруга своей предшественницы Ортеги Диас, депутата Хермана Феррера. Позже глава Верховного суда Майкл Морено постановил задержать его по подозрению в вымогательстве. В субботу Ортега Диас и ее супруг прибыли в Колумбию. Колумбийский президент Хуан Мануэль Сантос заявил, что Ортега Диас находится под охраной властей этой страны.

"Сегодня (во вторник) Луиса Ортега Диас, генеральный прокурор Венесуэлы, направилась в Бразилию", — цитирует заявление колумбийского ведомства агентство Франс Пресс.

Пребывание Ортеги Диас в Колумбии вызвало недовольство властей Венесуэлы. В частности, глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса заявил, что правительство Колумбии покровительствует коррупции и преступности.