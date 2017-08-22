В ООН ожидают, что Афганистану окажут помощь в мирном разрешении кризиса

ООН, 22 авг — РИА Новости. В ООН ожидают, что международное сообщество окажет помощь Афганистану в политическом разрешении кризиса в стране, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя объявленную накануне президентом США Дональдом Трампом стратегию по Афганистану.

"Мы хотим подчеркнуть, что надеемся на то, что международное сообщество сплотится и поможет Афганистану найти политическое решение, которое принесет мир стране. И это также через поддержку усилий миссии ООН в Афганистане", — сказал Дюжаррик во вторник.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что полномочия американских военных в Афганистане будут расширены для борьбы с террористами в этой стране. Также Трамп отметил, что Соединенные Штаты больше не будут сообщать о численности своих войск, занятых в операциях против террористов, и вообще о своих военных планах. Кроме того, по словам американского лидера, последствия возможного быстрого вывода войск США из Афганистана неприемлемы.