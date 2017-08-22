В МИД назвали причину проблем с американскими визами

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Проблемы с оформлением виз в США связаны с недостаточной эффективностью работы визовых подразделений американских представительств в России, говорится в сообщении МИД.

Посольство США в России сообщило, что с 23 августа по всей стране приостановит на неопределенный срок выдачу неиммиграционных виз. Первого сентября их снова начнут выдавать, но только в Москве.

Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников своего дипломатического корпуса в России. Ранее Москва предписала сократить дипмиссии США на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, их количество должно сравняться с числом работающих в российской дипмиссии в Соединенных Штатах.

"Прикрываясь надуманным тезисом о том, что выполнение нашего требования о восстановлении паритета по численности сотрудников загранучреждений России и США препятствует нормальному выполнению консульских функций, Вашингтон на деле преследует совершенно иные цели. Расчет очевиден — попытаться вызвать недовольство российских граждан сложностями, возникшими якобы из-за сокращения персонала американских дипломатических и консульских учреждений", — сообщили в ведомстве.

Согласно заявлению МИД, в реальности проблема кроется в недостаточной эффективности работы американских визовых подразделений.

"В то время как, например, 16 консульских сотрудников Италии обработали в прошлом году 478 тысяч визовых запросов, а пять их испанских коллег-дипломатов выписали россиянам 877 тысяч виз, в разы больший штат консульств США смог "осилить" лишь около 186 тысяч. Факты — упрямая вещь", — говорится в сообщении.

"Так что лучше бы американским коллегам "не наводить тень на плетень", не использовать сокращение персонала в России как предлог для добавления "раздражителей" в и без того весьма непросто складывающиеся российско-американские отношения", — заключили в российском внешнеполитическом ведомстве.