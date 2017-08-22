ТАЛЛИН, 22 авг — РИА Новости, Николай Адашкевич. Премьер Эстонии Юри Ратас на встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Таллине призвал усилить безопасность в Европе после недавних терактов в Испании, Финляндии, Германии и Франции, сообщила во вторник пресс-служба эстонского правительства.

По словам Ратаса, председательство Эстонии в Совете Евросоюза началось на оптимистичной волне. Экономика Европы растет, безработица сокращается, люди вновь оказывают поддержку и проявляют доверие по отношению к Евросоюзу.

"Тем не менее, недавние трагические события в Испании, Финляндии, а также Германии и Франции показали, что мы должны прикладывать больше усилий по обеспечению безопасности людей. Это подразумевает борьбу с терроризмом, более эффективный контроль миграционных потоков в Средиземном море, а также сотрудничество с ближайшими соседями стран Евросоюза. Также это касается более эффективной процедуры принудительного возвращения на родину людей, не имеющих права находиться в Евросоюзе", – сказал премьер после встречи со Штайнмайером.

Ратас отметил, что не меньшую важность имеет оказание помощи людям, бежавшим от войны в страны Евросоюза или в соседние. "На прошлой неделе я побывал в представительстве Международной организации по миграции в городе Газиантеп в Турции и имел возможность наблюдать результаты огромной работы, проделанной Германией в области воссоединения семей беженцев. Разлука с близкими и потеря близких всегда тяжелы для человека", – подчеркнул он.

Встреча Ратаса и Штайнмайера была посвящена ключевым темам ЕС. Помимо безопасности и сотрудничества в области обороны для Эстонии как председателя Совета ЕС существенную роль играет развитие информационных технологий в Европе. По словам премьера, важно, чтобы Европа не просто не отставала от быстрого темпа развития технологий в мире, но и задавала тон в данной отрасли. Ратас высоко оценил достижения Германии за последние годы в области внедрения электронного правительства.

Ратас и Штайнмайер также затронули тему взаимоотношений Эстонии и Германии. "Мне очень приятно, что наши отношения являются не просто тесными и продуктивными, и я могу подтвердить, что Германия является хорошим другом Эстонии. Германия вносит активный вклад в безопасность воздушного пространства и защиту киберпространства стран Балтии, а также в проведение совместных операций и учений", — сказал эстонский премьер. Он назвал Германию одним из важнейших торговых партнеров Эстонии, добавив, что с каждым годом растет число посещающих Эстонию германских туристов, имеются надежды на рост инвестиций.