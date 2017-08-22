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В мире

Первая партия угля из США отправилась на Украину

20:3222.08.2017
(обновлено: 20:37 22.08.2017)
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© Фото : Embassy of Ukraine in the USA в FacebookОтправка американского энергетического угля для нужд ПАО Центрэнерго в морском порту Балтимор,США. 22 августа 2017Отправка американского энергетического угля для нужд ПАО Центрэнерго в морском порту Балтимор,США. 22 августа 2017
© Фото : Embassy of Ukraine in the USA в Facebook

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Первая партия американского угля отправилась из США на Украину, сообщило посольство страны в Вашингтоне на странице в Facebook.

Погрузка угля в вагоны. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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В Минэнерго оценили риски от экспорта американского угля на Украину

В церемонии отправки корабля с углем в порту Балтимор приняли участие украинский посол Валерий Чалый, заместитель министра торговли США Израэль Эрнандес, помощник министра энергетики США по международным вопросам Уэлс Гриффит, а также руководство компании Xcoal Energy & Resources. В рамках соглашения этой фирмы с украинской "Центрэнерго" и осуществляются поставки.

Контракт между сторонами предусматривает поставки до конца текущего года 700 тысяч тонн энергетического угля. Прибытие первой партии в 85 тысяч тонн состоится в начале сентября, до конца месяца на Украину доставят следующую партию в 125 тысяч тонн. Затем корабли с американским топливом будут прибывать в украинские порты один-два раза в месяц.

Первая партия обошлась Киеву в 113 долларов за тонну. При этом в "Центрэнерго" пояснили, что стоимость топлива в дальнейшем будет меняться. О поставках американского угля США и Украина договорились еще во время июньского визита Петра Порошенко в Вашингтон.

Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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США приветствуют договор о поставке американского угля Украине

При этом в российском Минэнерго сообщили, что на российском экспорте угля на Украину, объемы которого достигают десяти миллионов тонн в год, альтернативные поставки из Соединенных Штатов никак не скажутся. "Я не думаю, что это окажется существенным фактором для нас по одной простой причине — мы на Украину поставляем в основном коксующийся уголь для металлургических предприятий", — заявил заместитель главы ведомства Анатолий Яновский.

Заместитель министра пояснил, что поставки из США призваны восполнить нехватку энергетического угля, который Киев ранее получал с территорий ДНР и ЛНР, однако этот источник топлива был потерян после объявления украинскими властями блокады самопровозглашенных республик. Россия же энергетический уголь Украине практически не поставляла. 

Эксперты новость о поставках американского угля Киеву восприняли негативно. Так, по мнению директора киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, соглашение наносит ущерб национальным интересам страны.

Уголь. Архивное фото
© Fotolia / Ivan
Минэнерго Украины: уголь у России закупают некоторые частные компании

По его словам, цена этого угля — примерно в полтора раза выше, чем аналогичного топлива из России и в два — из Донбасса. "Ясно, что это основание для уголовного преследования тех, кто заключил этот контракт — начиная от президента Порошенко и заканчивая всеми, кто ставил подписи", — подчеркнул Погребинский.

Подобное же мнение высказал и директор киевского Института трансформации общества, заведующий кафедрой международных экономических отношений Национальной академии управления Олег Соскин. "На Украину идет очень дорогой уголь. Причем, цена даже выше, чем та, по которой обычно американцы продают. Почему вышли именно на 113 долларов — непонятно, и покроет ли "Центрэнерго" этим углем все потребности — это тоже еще очень большой вопрос", — сказал он в эфире радио Sputnik. По мнению эксперта, Порошенко, совершая невыгодную для Украины сделку, "прогнулся" перед США.

Ранее министр энергетики Украины Игорь Насалик заявлял, что стоимость российского угля находится в районе 80 долларов за тонну.

Заграница нас согреет
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Заграница нас согреет

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