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Россия должна давать симметричный ответ на санкции США, считает сенатор

Сюжет:
Новые санкции США против России (254)
20:3022.08.2017
(обновлено: 20:31 22.08.2017)
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© РИА Новости / Александр НатрускинИгорь Морозов, член комитета Совета Федерации по международным делам. Архивное фотоИгорь Морозов, член комитета Совета Федерации по международным делам. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Россия должна симметрично отвечать на вводимые против нашей страны санкции США, эта практика должна быть постоянной, заявил РИА Новости во вторник член международного комитета Совфеда Игорь Морозов.

Минфин США во вторник опубликовал перечень лиц, попавших под санкции из-за сотрудничества с КНДР. В список вошло четыре россиянина, ограничения коснулись и компании "Гефест".

"США не имели право в одностороннем порядке вводить санкции", — сказал парламентарий.

Вывеска на здании Государственной Думы России. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Парламентарии о санкциях США: Москва будет вправе ответить симметрично
Он выразил сожаление в связи с тем, что принятие односторонних мер стало уже правовой практикой США. "Но с этим нельзя мириться, и когда США вводят ограничительные меры против России, наши дипломаты должны прорабатывать симметричный ответ против Соединенных Штатов", — отметил Морозов.

Сенатор подчеркнул, что американцы должны понимать, на каждые санкции против нашей страны будут ответные меры.

Кроме того, вопрос о недопустимости введения в одностороннем порядке санкций против российских граждан и предприятий "должен быть поднят в рамках Совбеза ООН", уверен парламентарий.

По мнению Морозова, приходит момент, когда правила многополярного мироустройства будут разрушать гегемонию США во всем мире. "США будут бесчинствовать до той поры, пока Западная Европа не поймет, что действия американцев наносят удар и по ним тоже", — сказал законодатель.

По его мнению, Европа должна объединяться с Россией и КНР против политики США.

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