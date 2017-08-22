МАДРИД, 22 авг — РИА Новости, Сергей Сарымов. Генеральный секретарь испанской левой партии Podemos Пабло Иглесиас потребовал пересмотреть отношения с Катаром и Саудовской Аравией на фоне произошедших на прошлой неделе терактов в Каталонии, сообщает во вторник новостное издание La Vanguardia.

Иглесиас подверг критике отношения между монархиями Испании и Саудовской Аравии, отметив, что эти отношения "наносят ущерб международному имиджу Испании и оскорбляют значительную часть граждан Испании". Он также выразил необходимость пересмотреть деловые отношения с Катаром и Саудовской Аравией, которые, по его мнению, поддерживают джихадистские террористические группировки.

Днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка "Исламское государство*" (ИГ*, запрещена в РФ). Позже в тот же день аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали.

По информации правоохранителей, в группировку, которая стоит за терактами, входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пять были уничтожены после теракта в Камбрильсе. Еще двое, в том числе главный организатор терактов имам Абдельбаки эс-Сати, погибли накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Водитель фургона, наехавшего на толпу в Барселоне, 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, был ликвидирован в ходе спецоперации в Субиратсе 21 августа.

*Запрещенная в России террористическая организация