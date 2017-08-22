Мадуро рассказал, как можно разрешить политический кризис в Венесуэле

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Политический кризис в Венесуэле можно решить только мирным путём с помощью диалога, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.
Президент подчеркнул, что он выступает "за мирное решение и против какого-либо насилия".
"Действия (президента США Дональда) Трампа открывают путь к фашизму и разделению нашего континента", — отметил венесуэльский лидер.
Ранее в Венесуэле прошли выборы в национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Эти события подхлестнули продолжающиеся в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 120 человек.