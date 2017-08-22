Мадуро рассказал, как можно разрешить политический кризис в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время пресс-конференции во дворце Мирафлорес в Каракасе. 22 августа 2017

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время пресс-конференции во дворце Мирафлорес в Каракасе. 22 августа 2017

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Политический кризис в Венесуэле можно решить только мирным путём с помощью диалога, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

"Что касается политического кризиса, то мы должны объединиться, чтобы отвергнуть любые попытки вмешательства извне, мы верим, что только венесуэльцы посредством диалога могут решить проблемы", — заявил Мадуро в Каракасе на пресс-конференции, которую в прямом эфире транслируют в московском посольстве.

Президент подчеркнул, что он выступает "за мирное решение и против какого-либо насилия".

"Действия (президента США Дональда) Трампа открывают путь к фашизму и разделению нашего континента", — отметил венесуэльский лидер.

Ранее в Венесуэле прошли выборы в национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Эти события подхлестнули продолжающиеся в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 120 человек.