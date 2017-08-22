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В мире

В Македонии заявили, что не вели разведдеятельность против Сербии

20:0722.08.2017
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкГород Скопье в Македонии. Архивное фотоГород Скопье в Македонии. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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БЕЛГРАД, 22 авг – РИА Новости. Правительство Македонии не планировало, не организовывало и не вело разведдеятельности в отношении Сербии, заявил во вторник в ответ на отзыв сотрудников сербского диппредставительства из Скопье глава МИД республики Никола Димитров.

Александр Вучич. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Сербии объяснил отзыв сотрудников посольства в Македонии

Президент Сербии Александр Вучич сообщил накануне, что все сотрудники посольства Сербии в Скопье вызваны в ночь на понедельник в Белград для консультаций, так как получены "доказательства активной деятельности против органов и структур Сербии". Первый вице-премьер и министр иностранных дел Ивица Дачич добавил, что дипломатический шаг предпринят с целью "защиты сербских интересов" и, как и глава государства перед тем, указал на некое "вмешательство внешних сил" без уточнения их происхождения.

"Правительство не имело намерения, не давало указания и не вело разведдеятельности против и в ущерб какого-либо из наших соседних государств, включая Сербию, и не будет никогда размышлять в данном направлении", — заявил на национальном телеканале МРТ глава МИД Македонии.

Средневековая крепость в Скопье, Македония. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Димитров добавил, что македонское посольство в Белграде запросило официальную информацию от властей Сербии о возникшей ситуации.

"Республика Македония и нынешнее правительство не имеют тайн подобного типа. Мы были удивлены данным решением (руководства Сербии – ред.) и дипломатической нотой в воскресенье, к тому же мы до сих пор не разговаривали об этом напрямую", — подчеркнул македонский министр иностранных дел.

Президент Сербии отметил в понедельник, что Белград продолжит поддерживать близкие отношения со Скопье, а также косвенно признал, что нынешний сербско-македонский кризис в отношениях связан с новыми попытками самопровозглашенной республики Косово вступить в ЮНЕСКО. В октябре 2015 года Македония поддержала вступление непризнанного государства в международную организацию. В нынешнем августе правительство в Скопье официально сообщило, что при следующем голосовании поступит согласно мнению большинства членов ЕС.

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