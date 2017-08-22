США подали иск против компаний, подозреваемых в финансировании КНДР

ВАШИНГТОН, 22 авг — РИА Новости. Администрация США подала иск на 11 миллионов долларов на две компании, которые подозреваются в участии в отмывании средств для КНДР, сообщила пресс-служба министерства юстиции.

Отмечается, что речь идет о сингапурской компании Velmur Management и китайской Dandong Zhicheng. Иск против них подан в суд округа Колумбия.

"Соединенные Штаты подали два иска с целью конфискации и штрафа за отмывание денег на сумму свыше 11 миллионов долларов в отношении компаний, которые, предположительно, действовали в финансовых интересах КНДР", — говорится в сообщении.

Минфин США во вторник опубликовал обновленный санкционный список, в который за связи с КНДР попала компания из РФ "Гефест-М" и еще несколько фирм из Китая, Намибии и Сингапура.