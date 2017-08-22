Мадуро обвинил Трампа в нарушении международного права

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил своего американского коллегу Дональда Трампа в нарушении международного права.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает все сценарии в отношении Венесуэлы, в том числе военную операцию.

"Правительство Трампа угрожает нам военным вмешательством. Это нарушает устав ООН, который запрещает угрозы использования силы", — заявил Мадуро в Каракасе на пресс-конференции, которую транслировали в посольстве Москве.

По его словам, такие заявления укладываются в рамки международной кампании против Венесуэлы. "Я предлагал президенту Трампу, чтобы у нас были уважительные отношения, предлагал диалог, который привёл бы к сотрудничеству наших правительств, вы можете проследить это в любом из моих публичных выступлений", — добавил президент.

Он подчеркнул, что готов "защищать интересы Венесуэлы и разоблачать агрессию". "Я верю в слово дипломатии и диалог цивилизаций", — отметил венесуэльский лидер.

Ранее в Венесуэле прошли выборы в национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Эти события подхлестнули продолжающиеся в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 120 человек.