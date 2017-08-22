Порошенко рассказал, что нужно для разведения сил в Станице Луганской

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что для разведения сил и средств в районе поселка Станица Луганская в Донбассе необходимо устойчивое перемирие и постоянное присутствие наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Присутствие ОБСЕ – одно из обязательных условий завершения разведения сил и средств в Станице Луганской. Мы должны обеспечить устойчивое прекращение огня", — сказал Порошенко в ходе открытия театра в Северодонецке, церемонию которого транслировал телеканал "112 Украина".

На прошлой неделе наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ возобновили круглосуточный мониторинг ситуации на планируемом участке разведения сил и средств в районе Станицы Луганской, которая была приостановлена в сентябре 2016 года.

На заседании контактной группы в Минске 21 сентября 2016 года было подписано рамочное соглашение о разведении сил и средств в трех районах Донбасса. К настоящему времени силы разведены у Петровского в Донецкой области и Золотого в Луганской области, отвод подразделений у Станицы Луганской неоднократно срывался.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.