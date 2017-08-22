Обвиняемого в пособничестве террористам россиянина экстрадировали из ФРГ

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Обвиняемый пособничестве террористам россиянин Адам Албаков во вторник был экстрадирован из Германии в Россию в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД и ФСИН РФ, сообщается на сайте МВД России.

По данным ведомства, с мая 2012 года Албаков поставлял банде террористов продукты питания, одежду и медикаменты. Отмечается, что участники террористической группы в этот момент находились в федеральном розыске. В феврале 2013 года против Албакова было возбуждено уголовное дело о пособничестве участникам вооруженного формирования, не предусмотренного законом.

"В связи с информацией о том, что он скрывается за пределами Российской Федерации, в феврале 2016 года Албаков был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола. Сегодня по согласованию с правоохранительными органами Германии осуществлена экстрадиция Албакова в Россию", — говорится в сообщении.