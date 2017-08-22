Министерский комитет по мониторингу ОПЕК+ может собраться в сентябре Вене

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Министерская встреча комитета по мониторингу соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ может пройти 22 сентября в Вене, однако точная дата еще обсуждается, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.
При этом встреча технического комитета по мониторингу венского соглашения может пройти 20 сентября, отмечает агентство.
Для контроля за соблюдением соглашения и выработке рекомендаций по корректировке его условий был создан министерский мониторинговый комитет, который собирается раз в два месяца. В него входят представители Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России.
За исполнением соглашения следит также технический комитет, состоящий из экспертов стран министерского комитета. Он собирается каждый месяц. В заседаниях также принимает участие генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо.
Последняя министерская встреча была проведена в Санкт-Петербурге 24 июля. А вчера, в понедельник состоялась встреча технического комитета ОПЕК+. Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники оценил выполнение сделки в июле в 94% против 98% месяцем ранее.