Министерский комитет по мониторингу ОПЕК+ может собраться в сентябре Вене

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Министерская встреча комитета по мониторингу соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ может пройти 22 сентября в Вене, однако точная дата еще обсуждается, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.

При этом встреча технического комитета по мониторингу венского соглашения может пройти 20 сентября, отмечает агентство.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

Для контроля за соблюдением соглашения и выработке рекомендаций по корректировке его условий был создан министерский мониторинговый комитет, который собирается раз в два месяца. В него входят представители Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России.

За исполнением соглашения следит также технический комитет, состоящий из экспертов стран министерского комитета. Он собирается каждый месяц. В заседаниях также принимает участие генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

Последняя министерская встреча была проведена в Санкт-Петербурге 24 июля. А вчера, в понедельник состоялась встреча технического комитета ОПЕК+. Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники оценил выполнение сделки в июле в 94% против 98% месяцем ранее.