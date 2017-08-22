Минобороны Ливана: нам нужно российское оружие для борьбы с террористами

Боевая машина пехоты (БМП) на гусеничной платформе Курганец-25 на международном военно-техническом форуме Армия-2017 в Московской области

Боевая машина пехоты (БМП) на гусеничной платформе Курганец-25 на международном военно-техническом форуме Армия-2017 в Московской области

ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 22 авг — РИА Новости. Ливанская армия заинтересована в российских багги и боевые машины пехоты (БМП) для борьбы с терроризмом, заявил министр обороны Ливана Яаакуб Ас-Сарраф.

"Как вы все знаете, Ливан сейчас ведет войну с международным терроризмом. Почти вся наша армия участвует в боевых действиях, и мы здесь изучаем технику, которая помогла бы нашей армии в контртеррористических операциях", — сказал журналистам Ас-Сарраф, посетивший во вторник форум "Армия-2017".

"На динамическом показе мне понравились две вещи, которые мы могли бы приобрести — это боевые машины пехоты и военизированные багги. В подобных видах техники мы сейчас нуждаемся больше всего", — добавил министр.

Кроме этого, министр планирует провести на форуме ряд переговоров со своими иностранными коллегами.

"Форум — наглядная демонстрация существенного прогресса российского военно-промышленного комплекса. Особенно впечатляющим был динамический показ", — подчеркнул министр.

Командование ливанской армии в субботу объявило о начале военной операции "Рассвет горных районов" против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на границе с Сирией. Перед военными поставлена задача освободить от боевиков 120 квадратных километров территории. За первые три дня операции армия вернула под свой контроль 80 квадратных километров, уничтожив несколько десятков огневых позиций ИГ и ликвидировав более 30 боевиков.