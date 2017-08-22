США внесли в санкционный список по КНДР четырех россиян

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Минфин США внес в санкционный список по Северной Корее шесть человек, в том числе четырех россиян.

Список, составленный департаментом по контролю за иностранными активами (OFAC), приведен на сайте ведомства.

В него вошли: Ирина Хьюиш, связанная с компанией Velmur management PTE LTD; Рубен Киракосян, связанный с компаниями Gefest-M и Korea Tangun trading corporation, Михаил Писклин и Андрей Сербин.

Под санкции попала зарегистрированная в Москве компания "Гефест-М" – ее обвиняют в связях с северокорейской торговой корпорацией "Тангун", в отношении которой действуют санкции ООН и США в связи с причастностью к ядерной программе.

В американском ведомстве уточняют, что "Гефест-М" и ее директор Рубен Киракосян "были вовлечены в покупку металлов" для московского офиса корпорации "Тангун".

Ограничения затронули еще пять компаний из Китая, две из Намибии и две из Сингапура.

Минфин США отметил, что санкции введены в соответствии с резолюцией СБ ООН от 5 августа 2017 года. В заявлении говорится, что дополнительные ограничения стали "ответом на продолжающееся развитие КНДР оружия массового уничтожения, нарушения резолюций СБ ООН и попытки уклонения от американских санкций".

Под ограничения, согласно сообщению ведомства, попали те, кто "помогает лицам, уже находящимся под санкциями и поддерживающим ядерную и ракетную программу КНДР". Также решение затронуло тех, кто связан с торговлей с КНДР в области энергетики, способствует вывозу из страны рабочей силы или предоставляет ее компаниям, находящимся под санкциями, доступ к международной и американской финансовой системам.

В ведомстве подчеркнули, что "любое имущество или доля в собственности перечисленных лиц" в США должны быть заблокированы. Также американцам запрещается иметь дело с попавшими под санкции лицами.

В июне США уже вводили санкции против россиян в связи с развитием ядерной программы Пхеньяна. Под ограничения попал Игорь Мичурин, связанный с компанией Ardis-bearings. Санкции коснулись Независимой нефтегазовой компании Эдуарда Худайнатова и ее структуры "ННК Приморнефтепродукт", а также Ardis-bearings (ООО "Ардис-Подшипник", гендиректором и владельцем предприятия является Игорь Мичурин).