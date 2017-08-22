Франция возобновила сотрудничество с рядом сирийских спецслужб

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Спецслужбы Франции восстановили сотрудничество со своими сирийскими коллегами, рассказал Sputnik France экс-глава Центральной службы по борьбе с терроризмом при прокуратуре Парижа и бывший депутат Национального собрания страны Ален Марсо.

Он сообщил, что контакты с рядом сирийских спецслужб, которые Франция "в несколько резкой манере" оборвала в 2012-2013 годах, были восстановлены. Это решение вызвано необходимостью получать полную информационную картину того, что происходит в зоне конфликта на Ближнем Востоке, заявил Марсо.

"На сегодняшний день российские и сирийские службы наиболее информированы о том, что происходит в этих странах. Нравится ли нам это или нет, но это так", — подчеркнул он. Марсо отметил, что Франции придется впоследствии восстанавливать связи и с иранскими спецслужбами, несмотря на негативное отношение Саудовской Аравии.

Марсо признал, что ранее во Франции существовало недоверие по отношению к российским спецслужбам, однако теперь политика Парижа, по его мнению, направлена на сближение с Сирией. "Мы можем придерживаться примерно той же дипломатической линии, что и Россия. При совпадении позиций во внешней политике нет оснований не прийти к согласию и в отношении разведданных", — заключил он.

По его словам, Париж не может бороться с "Исламским государством"* и в то же время поддерживать "Ан-Нусру"*. Эти группировки Марсо назвал "всеобщим исламистским врагом". "Франция может доказать России свою искренность", — подчеркнул он.

Марсо сообщил, что сам через несколько дней отправляется в Россию для встречи с людьми, ответственными за контртеррористическую деятельность. "Думаю, что мы снова начнем активно сотрудничать с нашими российскими друзьями", — отметил он.

*Террористическая организация, запрещенная в России