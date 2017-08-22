Фонд Клуни выделил миллион долларов для борьбы с "группами ненависти"

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Благотворительный фонд актера Джорджа Клуни выделил миллион долларов правозащитной организации "Южный центр правовой защиты бедноты" (SPLC) для борьбы с "группами ненависти" в США, сообщается на сайте организации.

Как отмечается на сайте SPLC, организация занимается отслеживанием активности экстремистских групп, образовательными программами толерантности, а также оказывает юридическую поддержку пострадавшим от расизма.

"Мы гордимся возможностью поддержать Southern Poverty Law Center в его усилиях предотвратить жестокий экстремизм в США. То, что случилось в Шарлоттсвилле и что происходит в общинах по всей стране, требует коллективного противостояния ненависти", — говорится в заявлении Джорджа Клуни и его супруги Амаль Клуни.

Отмечается, что фонд актера и SPLC объединятся в качестве партнеров, однако детали совместной работы организаций будут сообщены позднее.

В субботу, 12 августа, ультраправые собрались в городе Шарлоттсвилль в связи с решением властей о переносе памятника генералу Роберту Эдварду Ли, который в 1862-65 годах командовал армией конфедератов в Виргинии. Демонстрации обернулись столкновениями между ними и левыми радикалами. В результате наезда автомобиля на толпу погибла молодая женщина, еще двое полицейских погибли при падении вертолета, обеспечивавшего охрану порядка. Пострадали десятки человек.