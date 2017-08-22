Во французском Кале произошли столкновения мигрантов, пять человек ранены

ПАРИЖ, 22 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Новые столкновения мигрантов произошли днем во вторник во французском портовом городе Кале на севере Франции, пять человек получили ранения, передает портал France Info.

По информации портала, в результате потасовок были пять человек были помещены под стражу. В то же время, агентство Рейтер сообщает о трех десятках задержанных.

В ночь на вторник в столкновениях выходцев из Афганистана с уроженцами африканских стран, преимущественно Эритреи, принимали участие от 150 до 200 человек. Легкие ранения получили 16 человек. Потасовки вспыхивали в окрестностях трассы А16 и на подъездах к городскому порту.

В портовом городе Кале находился крупнейший лагерь мигрантов. Несмотря на снос лагеря в ноябре 2016 года, мигранты продолжают прибывать в регион, чтобы попасть в Великобританию.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Согласно данным, обнародованным в начале июля Международной организацией по миграции, число мигрантов и беженцев, прибывших с начала этого года морским путем в Европу, уже превысило 111 тысяч человек. Почти 85% из них прибыли в Италию.