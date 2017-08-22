Власти Барселоны обсудят необходимость новых мер безопасности

МАДРИД, 22 авг — РИА Новости, Сергей Сарымов. Власти Барселоны проведут в среду совещание по вопросам безопасности и рассмотрят необходимость внедрения новых мер, сообщает во вторник новостное издание El Pais.
В мероприятии помимо властей города примут участие советник министерства внутренних дел Каталонии Хоаким Форн, представитель правительства Испании в Каталонии Энрик Мило, а также представители различных экстренных служб и органов безопасности.
По информации правоохранителей, в группировку, которая стоит за терактами, входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пять были уничтожены после теракта в Камбрильсе. Еще двое, в том числе главный организатор терактов имам Абдельбаки эс-Сати, погибли накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Водитель фургона, наехавшего на толпу в Барселоне, 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, был ликвидирован в ходе спецоперации в Субиратсе 21 августа.
*Запрещенная в России террористическая организация