Власти Барселоны обсудят необходимость новых мер безопасности

МАДРИД, 22 авг — РИА Новости, Сергей Сарымов. Власти Барселоны проведут в среду совещание по вопросам безопасности и рассмотрят необходимость внедрения новых мер, сообщает во вторник новостное издание El Pais.

Решение о проведении совещания приняла мэр Барслеоны Ада Колау, на мероприятии планируется дать оценку тем мерам безопасности и экстренным процедурам, которые были введены после терактов 17 августа. Также планируется рассмотреть необходимость внедрения новых мер безопасности.

В мероприятии помимо властей города примут участие советник министерства внутренних дел Каталонии Хоаким Форн, представитель правительства Испании в Каталонии Энрик Мило, а также представители различных экстренных служб и органов безопасности.

Днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ* (запрещена в РФ). Позже в тот же день аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали.

По информации правоохранителей, в группировку, которая стоит за терактами, входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пять были уничтожены после теракта в Камбрильсе. Еще двое, в том числе главный организатор терактов имам Абдельбаки эс-Сати, погибли накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Водитель фургона, наехавшего на толпу в Барселоне, 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, был ликвидирован в ходе спецоперации в Субиратсе 21 августа.

*Запрещенная в России террористическая организация