Организатора терактов в Испании должны были выслать из страны 3 года назад

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Организатор терактов в Барселоне и Камбрильсе имам Абдельбаки эс-Сати должен был быть выслан из Испании еще три года назад, после того как он отбыл тюремное заключение, пишет газета Mundo со ссылкой на источники в следствии.

Ранее сообщалось, эс-Сати, был арестован в 2010 году в Сеуте — испанском полуанклаве на севере Марокко — при попытке провезти 12 килограммов гашиша.

Власти распорядились депортировать выходца из Марокко сразу после освобождения в апреле 2014 года. Однако эс-Сати в своей апелляции заявил, что постановление нарушает его права с точки зрения международного права. В ходе продолжающихся судебных разбирательств указ о депортации имама так и не был исполнен.

Днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ). Позже в тот же день аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали.

Сам эс-Сати, погиб накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы.