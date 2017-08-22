В Иране не планирует никаких совместных с Турцией операций против РПК

ТЕГЕРАН, 22 авг — РИА Новости. Корпус стражей Исламской революции (КСИР) не намеревается проводить какие-либо военные операции совместно с Турцией против членов Рабочей партии Курдистана (РПК), заявила пресс-служба КСИР во вторник.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что обсудил с главой генштаба иранских ВС Мохаммадом Бакери вопрос возможного проведения совместной операции против членов запрещенной в Турции "Рабочей партии Курдистана".

"Мы не проводим операции за рубежом, однако мы будем противостоять любому человеку или группировке, которые будут стремиться иметь влияние на территории Ирана… Мы будем противодействовать любой попытке совершения теракта внутри страны", — говорится в заявлении пресс-службы.

КСИР подчеркнули, что не планируют масштабных военных операций за границей.

Глава генштаба ВС Ирана посетил Турцию с визитом на прошлой неделе. Это была первая военная встреча на таком высоком уровне за всю историю отношений Турции и Исламской Республики Иран.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли более 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК