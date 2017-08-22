Постпред: на ГА ООН Молдавия поднимет вопрос о выводе иностранных войск

ООН, 22 авг — РИА Новости. Молдавия рассчитывает вынести на предстоящую 72-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН вопрос о выводе из страны иностранных военных, соответствующее письмо постпред республики при ООН Виктор Морару направил в секретариат организации.

Согласно распространенному документу, правительство страны "просит передать пункт повестки дня, озаглавленный "Полный вывод иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова", на рассмотрение пленарного заседания Генеральной Ассамблеи".

Морару отметил, что спустя 25 лет после принятия республики в члены ООН на ее территории "без ее согласия по-прежнему находятся иностранные вооруженные силы. "Республика Молдова считает, что присутствие этих иностранных вооруженных сил представляет собой угрозу для поддержания международного мира и безопасности", — утверждает постпред.

Предстоящая 72-я сессия Генеральной Ассамблеи откроется 12 сентября в штаб-квартире ООН. Общеполитические дебаты в рамках недели высокого уровня начнутся 19 сентября 2017 года.

На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавской ССР еще до распада Советского Союза, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.