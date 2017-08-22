Испанский суд не исключает, что некоторые из террористов могли сбежать

МАДРИД, 22 авг — РИА Новости, Сергей Сарымов. Судебный процесс по делу о терактах в Испании будет сложным, потому как есть вероятность, что некоторые террористы смогли сбежать, об этом сообщает испанское издание El Pais со ссылкой на государственного обвинителя Хосе Мануэля Маса.

Мас отметил, что "дело будет сложным" в различных отраслях расследования, так как многие из потенциальных подозреваемых находятся за пределами Испании, а также не исключил вероятности того, что некоторые террористы, принимавшие участие в подготовке терактов в Испании, смогли сбежать.

Во вторник в испанский суд для допроса были доставлены четверо главных подозреваемых по делу о терактах в Каталонии на прошедшей неделе. В рамках допроса, в частности, подозреваемые подтвердили тот факт, что изначально планировали совершить ряд терактов в знаковых местах Барселоны, например, в соборе Саграда Фамилия.

Днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ* (запрещена в РФ). Позже в тот же день аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали.

По информации правоохранителей, в группировку, которая стоит за терактами, входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пять были уничтожены после теракта в Камбрильсе. Еще двое, в том числе главный организатор терактов имам Абдельбаки эс-Сати, погибли накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Водитель фургона, наехавшего на толпу в Барселоне, 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, был ликвидирован в ходе спецоперации в Субиратсе 21 августа.

*Запрещенная в России террористическая организация

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