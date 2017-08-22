Ливанская армия освободила от ИГ* 100 кв км территории на границе с Сирией

БЕЙРУТ, 22 авг — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Армия Ливана зачистила от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) 100 квадратных километров территории на границе с Сирией, заявил на брифинге представитель командования ливанских ВС генерал Али Кансу.

"Освобождены 100 из 120 квадратных километров территории горных районов Аль-Каа и Рас-Баалбек", — сказал Кансу.

Командование ливанской армии в субботу объявило о начале военной операции "Рассвет горных районов" против ИГ* на границе с Сирией. Перед военными поставлена задача освободить от боевиков 120 квадратных километров территории. За первые три дня операции армия вернула под свой контроль 80 квадратных километров, уничтожив несколько десятков огневых позиций ИГ* и ликвидировав более 30 боевиков.

*Террористическая организация, запрещенная в России